Поражение легких: как под Волгоградом сражаются за уникальную пойму

Гринпис в России добавил природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» на карту угроз, чтобы каждый мог наблюдать за строительством трассы через биосферный резерват ЮНЕСКО по снимкам со спутника. Трасса в этой особо охраняемой природной территории — предмет спора между местными властями и общественниками: все соглашаются, что дорога нужна, но каким образом ее построить, чтобы не уничтожить последнюю пойменную дубраву на Волге, которая нужна Волгограду как воздух, — предмет ожесточенных споров . В ситуации разбирались «Известия».

За что борются Гринпис и местные жители

Борьба за пойму началась уже давно — в октябре прошлого года компания ГК «ЕКС» сообщила, что построит новую четырехполосную трассу в Среднеахтубинском районе Волгограда длиной 4,5 км. Указывалось, что новая дорога пройдет в северо-западном направлении в обход населенных пунктов Бурковский и Маслово .

Проект дороги вызвал изумление у общественников и экологов — трасса скоростная, проходит через уникальную дубраву, разрезая пойму надвое.

— Дорога проектировалась еще в 1990–2000-х годах, и тогда предполагалось расширение имеющейся областной дороги , — рассказал «Известиям» депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов, избранный от «Единой России». — Та дорога была построена еще в 1960–1970-х годах. Она была построена с учетом норм проходимости воды, а расширение ее должно было даже улучшить гидрологическую ситуацию. Вырубка не предусматривалась ни при каких обстоятельствах .

По его словам, это подтверждалось и в 2006, и в 2008 годах при губернаторе Николае Максюте на совещаниях в Росавтодоре и Минтрансе. В 2017 году о том же сообщал и губернатор Андрей Бочаров, который подчеркивал, что дорогу будут расширять по имеющемуся плану , рассказывает Осипов.

— Но в 2018 году появился контракт, о котором я как депутат узнал только в 2019 году, — сказал он. — И он предполагает совершенно другую трассировку. Более того, делается эта трасса не на эстакадах, чтобы сохранить гидрологический режим, а на огромной песчаной насыпи, которая пересекает всю пойму. Из-за этого с одной стороны деревни будут затапливаться, с другой — будут с сухими колодцами . Эта стена пройдет по самым дубравным гребням.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Гринпис в России Михаил Крейндлин отмечает, что в ситуации с дорогой принципиально, что ее строят не по тому варианту, который предполагался изначально.

— Планировалось, что ее проведут вдоль существующей дороги Краснослободск — Средняя Ахтуба, — подтверждает он. — Это уже нарушенная территория, более того, в положении о парке — еще до его изменения — был специально выделен стометровый коридор вдоль существующей дороги, чтобы ее можно было расширить .

Теперь Гринпис в России добавил Волго-Ахтубинскую пойму на карту угроз объектам ЮНЕСКО. На карте показаны границы парка, границы отвода под строительство дороги по проекту, места обитания краснокнижных видов, в том числе уже разрушенные при строительстве дороги. За это осенью компанию «ЕКС» оштрафовали на 300 тыс. рублей. В Гринпис отмечают, что в ноябре, например, были вырублены участки с гнездами европейского тювика, который занесен в Красную книгу России.

Фото: maps.greenpeace.org Волго-Ахтубинская пойма (карта угроз объектам ЮНЕСКО)

Гринпис несколько раз обращался в Генпрокуратуру. 9 декабря на встрече президента Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор Гринпис Сергей Цыпленков обратил его внимание на ситуацию в Волго-Ахтубинской пойме, заявив, что незаконные, по мнению экозащитников, действия согласованы Минприроды России.

Что о стройке думают власти

В аппарате губернатора Волгоградской области «Известиям» сообщили, что проект строительства Третьего пускового комплекса через Волгу (так называется официально этот участок дороги от Краснослободска до Средней Ахтубы) «получил все необходимые согласования и положительные заключения государственной технической и экологической экспертиз».

Там утверждают, что существующая дорога Волгоград–Краснослободск — Средняя Ахтуба перегружена в 10 раз, при этом на ней часто происходят ДТП.

— Новая трасса уведет транспорт от населенных пунктов, а существующая магистраль останется для местного проезда, — заявили в аппарате губернатора. — Третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу является транзитной автомобильной дорогой, которая соединит напрямую построенные первый (мост через Волгу) и второй (мост через Ахтубу, открыт в 2020 году) пусковые комплексы. Обойти пойменные земли для строительства невозможно .

Расширение дороги Волгоград–Краснослободск — Средняя Ахтуба, считают в аппарате, невозможно , так как предполагается «не только устройство пятиметровой насыпи, но и дополнительное обустройство надземных или подземных пешеходных переходов». Чтобы расширить существующую трассу по такому проекту, нужно будет снести часть домов в населенных пунктах Новенький, Рыбачий, Третий Решающий и Бурковский, а в хуторе Госпитомник «под ковш» пойдут 36 жилых домов , заявили в аппарате Бочарова.

Фото: bloknot-volzhsky.ru

— Для расширения трассы также предстоит дополнительно сносить большое количество зеленых насаждений, в том числе дубраву, после съезда с путепровода , — говорят чиновники. — Важно, что действующее законодательство запрещает прохождение дорог первой категории в границах населенных пунктов, и этот проект уже на стадии прохождения государственной экспертизы будет забракован и никогда не будет реализован.

Говоря о ситуации с вырубкой реликтового леса, там отмечают, что в зоне строительства новой дороги находится «не более 0,2% от общего числа деревьев в границах природного парка».

— При этом ни о каких рубках реликтовых дубов говорить не приходится — военные историки и дендрологи неоднократно заявляли, что деревья в зоне вырубки имеют порослевое происхождение, их возраст не превышает и 100 лет , — заявили в аппарате. — При этом планируется высадить более 200 тыс. новых деревьев — это в десятки раз превышает количество растений, которые пойдут под снос.

Подчеркивается, что дубы высаживаются «исключительно из желудей, собранных в пойме», чтобы они могли адаптироваться к климатическим условиям . К 2030 году, обещают власти, территория поймы получит «полноценные лесные участки». Также указывается, что создана рабочая группа по мониторингу экологической и природоохранной ситуации при проектировании и строительстве с экологами, дендрологами в составе.

— Считаю эту дорогу наиважнейшей в целом для всей Волгоградской области , — заявил Бочаров на прямой линии в четверг. — Постоянные пробки, если авария — невозможно проехать. Приступать к строительству этой дороги надо было давно. При этом реализуется всё в рамках действующего законодательства, в соответствии с экологическими требованиями. На 10 лет те, кто будет строить эту дорогу, обязуются поддерживать, поливать высаженные деревья, в случае гибели саженцев — сажать новые .

В аппарате сообщили, что на строительство дороги до 2023 года предусмотрено 5 млрд рублей . По двум этапам возведения трассы в Волго-Ахтубинской пойме вырубят 4249 дубов, около 11 тыс. вязов. Посадят, как утверждается, 166 тыс. дубов и 71 тыс. других деревьев.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям также сообщило «Известиям» о соответствии проекта строительства законодательству. В то же время указывается, что информация о нарушениях при строительстве была направлена Росприроднадзором в Генпрокуратуру.

Фото: facebook.com/Александр Осипов

Минприроды России отмечает, что эта ООПТ регионального значения и находится в ведении администрации Волгоградской области, а глава администрации Волгоградской области в соответствии со своими полномочиями вносил изменения в положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». В Минприроды исходят из того, что строительство трассы необходимо. При этом подчеркивают, что были рассмотрены четыре варианта прохождения трассы и был «выбран вариант, оказывающий минимальное воздействие на водные объекты и экосистему природного парка».

— Оценка возможного ущерба для поймы в связи со строительством трассы проводилась экспертами ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» на этапе прохождения проектной документации объекта государственной экспертизы, и экспертами была признана допустимость и целесообразность строительства указанных объектов, — заявили «Известиям» в министерстве. — Проектная документация указанного объекта в 2020 году получила положительное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза».

Что не так с экспертизой проекта

Сейчас работа ведется на первом этапе — от Средней Ахтубы до Третьего Решающего. Пока это, по сути, расширение старой трассы, уже дальше идет развилка — на старую трассу и на новую, которую пока не строят. Основные дубравы еще не затронуты, но ущерб от работ экологи и общественники уже видят.

— Только и осталась надежда на то, чтобы на этом первом этапе они остановились, — говорит депутат Осипов. — Сейчас они срубили уже тысячу деревьев, уже залезли в дубравы, хотя не должны были .

Общественник Михаил Соломонов отмечает, что работы ведутся и сейчас — например, якобы добывают песок для строительства из Волги, хотя этого делать нельзя.

— Ведутся работы на ериках Осинки, Гнилом, хотя вырубку сейчас и не производят, потому что вынесены представления руководителю комитета транспорта, руководителю дирекции автомобильных дорог, которые не осуществляли контроль за работой , — сказал он. — Берега ериков разрушаются, хотя изначально обещали, что их никак не затронут при строительстве.

При этом, как утверждают защитники поймы, проведенная экспертиза была сфальсифицирована. На это указывает рецензия сотрудников биологического факультета МГУ. Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры высших растений биофака МГУ Татьяна Федорова подтвердила «Известиям», что экспертиза не проводилась, а «была скомпилирована по данным, полученным из разных источников».

В рецензии , в частности, говорится, что «специальные геоботанические, фаунистические и флористические исследования не проводились», не было организовано изучение и картирование распространения редких и охраняемых видов растений и животных, не были картированы старовозрастные деревья . Отсутствует также изучение видового состава, возрастной структуры дубравы, нет оценки жизнеспособности деревьев. Нет карты участка с подлежащими сносу зелеными насаждениями, нет характеристики сносимых деревьев. Более того, вывод о том, что проектные решения не противоречат установленным режимам природопользования, был сделан до того, как изменили положение о природном парке, сняв запрет на снос дубов . Подобных замечаний к экспертизе в рецензии биологов оказалось много.

— Как я понимаю, сейчас нужно готовить иск и обращаться в суд по поводу уничтожения краснокнижных животных и растений, подавать иск на отмену экспертизы, которая, я так понимаю, незаконна , — говорит Соломонов. — Эту экспертизу мы получили только спустя год, ее долго скрывали, даже не предоставляли Осипову по его депутатскому запросу.

При этом Осипов замечает, что в ЮНЕСКО ушло письмо от волгоградской администрации, в котором говорится о строительстве трассы по старому проекту — расширению существующей дороги . Биолог Татьяна Балюк, которая живет сейчас во Франции, а ранее участвовала в создании природного парка в Волго-Ахтубинской пойме, сообщила «Известиям», что спрашивала в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже о ситуации в ООПТ.

— Они сделали запрос в администрацию Волгоградской области, а оттуда прислали письмо, подписанное Натальей Лопанцевой — директором парка на тот момент, — рассказала она. — В нем было сказано, что дорогу просто расширят до четырех полос.

Лопанцева, которая выступала против строительства трассы по новому маршруту, пояснила «Известиям», что направила то письмо, будучи введенной в заблуждение относительно планов по возведению дороги — данных о реальном проекте у нее не было. Этой осенью Лопанцеву сняли с должности директора.

Летом Балюк приходила в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Венеции и объясняла, что письмо не отражает реальности, однако представитель ЮНЕСКО в Италии Джонатан Бейкер объяснил, что они «не имеют права вмешаться прямо», так как у них только дипломатическая миссия.

Михаил Крейндлин отметил, что через год будет новое заседание в ЮНЕСКО по программе «Человек и биосфера», и если ситуация не изменится, то с территории могут просто снять статус биосферного резервата.

Что будет с дубравами

Осипов со ссылкой на ученых замечает, что огромная насыпь, которая разрежет пойму пополам, приведет к деградации земель, опустыниванию и песчаным бурям.

— У нас очень сложный климат. Зимой сухо и морозно, летом жарко и сухо. У нас пыль и песок — это обычное явление, — говорит он. — В пойменной части разницы температур и влажности существенно отличаются от Волгограда. Здесь гораздо легче дышится. Поэтому с поймой вырезаются легкие Волгограда.

Академик РАН, председатель постоянной природоохранительной комиссии РГО Александр Чибилев подчеркивает, что воссоздать подобные дубравы невозможно — они погибнут навсегда, если сейчас провести трассу так, как планируется.

— Мы заносим в Красную книгу виды животных и боремся за них, но не заносим в Красную книгу ландшафты — и теряем , — рассказал он «Известиям». — Например, пойменные дубравы, которые были господствующими ландшафтами от Нижнего Новгорода до Волгограда.

Фото: facebook.com/Александр Осипов Вид на Волго-Ахтубинскую пойму

По его словам, с превращением Волги в каскад водохранилищ почти все эти дубравы исчезли. В Волго-Ахтубинской пойме — самые южные подобные дубравы. Чибилев подчеркивает, что, несмотря на возражения сторонников застройки, это реликтовые дубравы — деревьям около 100–150 лет, но сформировались они на реликтовых отложениях.

— Есть те, кто считает, что компенсационные посадки воссоздадут эти дубравы, но это невозможно, — сказал он.

Главный научный сотрудник ФНЦ агроэкологии РАН, заслуженный лесовод Александр Манаенков, однако, считает, что Волго-Ахтубинская пойма и ее дубравы в целом находятся в критическом состоянии. Трасса, по его мнению, не станет проблемой.

— Путь спасения здесь — постепенная замена этих порослевых дубрав на семенные поколения , — считает он. — Все эти дубравы пятой, седьмой и более высокой генерации, биологически очень старые, больные, разреженные. Их надо заменять на семенные поколения. Это затратный путь, но делать это обязательно надо .

По мнению Манаенкова, спор о трассе просто обнажает крупную проблему восстановления лесных экосистем в Волго-Ахтубинской пойме. По трассе, говорит он, есть картографический материал, но нет точного описания породного состава вырубаемых насаждений, площади вырубки, происхождения древостоя, производительности и возраста деревьев, хотя такая информация должна быть у лесничеств. Пока эта информация не озвучена.

Он полагает, что компенсация деревьев по проекту возможна, но нужно добиться, чтобы на это были выделены деньги, и подобрать участки, где такие насаждения приживутся .

Главный ихтиолог Волгоградской области Сергей Яковлев подчеркивает, что как минимум в его сфере ответственности для строительства трассы выбрали оптимальный вариант, причиняющий наименьший вред водоемам и водоохранной зоне.

— Все ерики должны быть по проекту пройдены с минимальным нарушением водной поверхности , — говорит он. — Это делается таким образом, чтобы даже опоры моста не входили в само русло — они устанавливаются по краям.

К слову, общественники утверждают, что при строительстве ерики как раз нарушаются, несмотря на заложенные в проекте решения .

Яковлев отмечает, что учтена и проходимость воды при половодье, предусмотрены большие водопропускные сооружения — бетонные трубы с минимальным диаметром 2 м . По его мнению, это не позволит обсохнуть части поймы из-за перекрытия трассой.

Фото: bloknot-volzhsky.ru

Председатель Волгоградского отделения Русского географического общества, кандидат географических наук Сергей Моников, который в июле обращался сразу в несколько инстанций с просьбой вмешаться в ситуацию, также отмечает, что Волго-Ахтубинская пойма — это «подарок природы» для региона, который может существенно пострадать от бездумного проекта.

— Ведь последствия будут уже через 5–7 лет после строительства дороги , — сообщил он «Известиям». — Все те, кто поддержал ее строительство, сами придут в ужас. Администрация Волгоградской области не рассмотрела соответствие своих действий на территории ООПТ действующему законодательству, биосферной значимости территории Волго-Ахтубинской поймы и ее природоохранному статусу, в том числе международному.

Глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина замечает, что есть полярные мнения насчет строительства даже у ученых, хотя большинство из них всё же полагают, что трасса хоть и нужна, но в нынешнем виде опасна для поймы . Более того, на региональных ученых оказывается достаточно серьезное давление. Запросы «Известий» к некоторым членам научного сообщества это косвенно подтверждают — профильные специалисты отказались комментировать тему в СМИ.

— Убеждена, что если есть хоть один шанс не рубить 30 тыс. деревьев, если есть хоть один шанс провести дорогу по прежнему проекту, сохранив уникальную экосистему, это надо сделать, — сказала Шаройкина «Известиям».

Что делать с трассой

— В нашей комиссии мы придерживаемся мнения, что принимать любые серьезные инфраструктурные решения можно, только опираясь на мнение науки , — считает она. — У нас нет информации о том, чтобы проходили серьезные консультации с учеными. Поэтому считаю, что должна пройти полноценная научная экспертиза этого проекта .

По ее словам, Общественная палата выслушала и сторонников, и противников строительства трассы на отдельных заседаниях, однако нужно, чтобы эти позиции пересеклись в дискуссии. При этом тот факт, что дорогу нужно как можно скорее построить и решить проблему пробок, Елена Шаройкина, как и остальные общественники и экологи, не оспаривает .

Фото: facebook.com/Александр Осипов Александр Осипов

Александр Осипов замечает, что защитники поймы собираются дойти и до Генпрокуратуры, и до Верховного суда, добиться правоты, но боятся, что на это уйдет слишком много времени .

— Мы боимся, что в следующем году начнется вырубка основного массива, — сказал он. — Поэтому надеемся на президента и на наши законы.

Михаил Крейндлин считает, что сейчас нужно приостановить строительство, чтобы разработать новый проект трассы.