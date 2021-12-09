Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Ваша честь»

Режиссер: Константин Статский. В ролях: Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Дарья Урсуляк, Ольга Тумайкина, Даниил Воробьев.

Российская адаптация израильской криминальной драмы Рона Ниньо. Михаил Романов — принципиальный судья из приморского города. Закон и справедливость для него превыше остального. Но ситуация изменится, когда на кон встанет жизнь несовершеннолетнего сына Антона. Романов узнает, что мальчик сбил на машине мотоциклиста и скрылся с места преступления. А мотоциклист — сын местного мафиози.

На more.tv.

«Умысел»

Фото: пресс-служба группы компаний Viasat/Jackson Finter

Режиссер: Скотт Мейджор. В ролях: Чарли Брукс, Бретт Такер, Фиби Робертс.

В центре сюжета — история супругов-британцев, которые переезжают в Австралию, чтобы начать новую жизнь. Их брак трещит по швам после измены мужа. Ради дочери Анна надеется сохранить семью любой ценой. Однако появление в их доме молодой няни Бекки только усугубляет ситуацию. Девушка не так проста, как кажется на первый взгляд.

9 декабря, 20:00, на телеканале ViP Serial, в онлайн-кинотеатре ViP Play.

«Лида»

Фото: Киностудия им. М. Горького

Режиссер: Константин Райх. В ролях: Лида Мониава, Нюта Федермессер.

Фильм-портрет об учредителе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониава, которая создала первую в России службу паллиативной помощи неизлечимо больным детям. В течение нескольких месяцев съемочная группа сопровождала героиню в ее повседневной деятельности. Зрители увидят, как Лида работает, общается с коллегами, как изменилась ее жизнь с появлением 12-летнего Коли, опекуном которого она стала.

С 7 декабря на okko.tv.

«Stand Up Истории»

Фото: Paramount Comedy

В ролях: Александр Незлобин, Егор Свирский, Денис Чужой, Идрак Мирзализаде, Михаил Шац, Ника Тарасевич, Ира Приходько.

Новый комедийный проект расскажет историю стендапа в России. Еще лет десять назад он существовал в основном в виде пиратских переводов концертов западных комиков — Эдди Иззарда, Луи Си Кея, Дага Стенхоупа. Но сегодня стендаперы стали звездами наравне с актерами или музыкантами.

На Paramount Comedy.

«Мой любимый враг»

Фото: ВОЛЬГА

Режиссер: Питер Хатчингс. В ролях: Люси Хейл, Остин Стоуэлл, Корбин Бернсен, Сакина Джаффри.

Романтическая комедия по мотивам бестселлера Салли Торн. Она — милая и непредсказуемая, он — холодный и помешан на контроле. Они работают вместе в крупном издательстве Нью-Йорка, но ненавидят друг друга с первого взгляда. Страстный поцелуй в лифте переворачивает всё вверх дном, но борьба за высокую должность возвращает всё на круги своя.

С 10 декабря в онлайн-кинотеатрах: Wink, «КиноПоиск HD», Ivi, Apple TV, Okko, Kion.

«Последний министр» (второй сезон)

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Роман Волобуев. В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Софья Лебедева, Федор Лавров, Алексей Золотовицкий, Екатерина Вилкова, Сергей Гилев.

Министерство перспективного планирования и его глава Евгений Тихомиров (Ян Цапник) возвращаются. В новом сезоне полюбившегося сериала чиновник, как Илон Маск, готов браться даже за невыполнимые задачи. Тихомиров повышает рождаемость, развивает туризм, наводит порядок в космической отрасли. Но в министерстве заводится шпион…

На «КиноПоиск HD».

Театр

«Мастер и Маргарита»

Фото: Театр Наций

Режиссер: Робер Лепаж. В ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий, Леонид Тимцуник, Наталья Ноздрина, Михаил Попов, Александр Новин, Дмитрий Сердюк.

Долгожданная премьера постановки канадского режиссера с мировым именем. Это вторая работа Лепажа в Театре Наций. До этого он исследовал Шекспира. В «Гамлет. Коллаж» Евгений Миронов исполнил все роли. Спектакль по Булгакову будет богат не только яркими актерскими работами, но и множеством визуальных спецэффектов и сложнейшими костюмами.

9, 10, 11 декабря, 19:00, Театр Наций.

«Иван Царевич и Серый Волк»

Фото: Московский областной ТЮЗ

Режиссер: Александр Нестеров. В ролях: Артур Казберов, Станислав Сергеев, Михаил Дорожкин, Алексей Рыжков, Андрей Клюев, Владислав Калашников, Дмитрий Савин.

Премьера зажигательного мюзикла в стиле рок. Музыку написал выдающийся композитор Александр Зацепин. Остроумное, увлекательное либретто на основе одноименного популярного мультфильма сочинил драматург, поэт Сергей Плотов. Драйвовый, зрелищный, стильный, современный и веселый спектакль о самых важных ценностях на все времена.

11 декабря, 12:00 и 17:00, 12 декабря, 14:00, Московский областной ТЮЗ.

«Де-ба-рр-ка-де-рр»

Фото: Центр Вознесенского

Режиссер: Филипп Виноградов. В ролях: Мария Белоненко, ансамбль «Практика».

Музыкальный спектакль включен в лонг-лист фестиваля и национальной театральной премии 2020 года «Золотая маска». Опера Анны Поспеловой для женского вокального ансамбля и драматической актрисы создана на основе автобиографического текста молодого петербургского драматурга Элины Петровой. В пьесе, написанной свободным стихом, «задокументированы» яркие образы из детства и взросления автора.

15–16 декабря, 19:30, Центр Вознесенского.

Концерты

«Я был счастлив здесь»

Фото: ТАСС/Владимир Завьялов

12 декабря исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста России Виталия Соломина. В этот день в Малом театре состоится вечер, посвященный ему. Зрители увидят отрывки из спектаклей, архивные фото. Дочь Виталия Мефодьевича Елизавета Соломина представит книгу об отце «Мой круг на земле». В вечере участвуют: Юрий Соломин, Евгения Глушенко, Людмила Титова, Василий Бочкарев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, студенты мастерской Виталия Соломина во ВГИКе.

12 декабря, 18:00, Историческая сцена Малого театра.

«Любовь, сошедшая с экрана»

Фото: радио «Орфей»

В этот вечер гости мультимедийного шоу услышат ставшую классикой музыку Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини, Эдуарда Артемьева, Глена Миллера, Гато Барбьери. Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением главного дирижера и художественного руководителя Сергея Кондрашева приглашает пережить неповторимые эмоции от просмотра легендарных киношедевров ХХ века.

13 декабря, 19:00; культурный центр «Меридиан».

«Безумные танцы с Фабио Мастранджело»

Фото: Русская филармония

Зажигательное и темпераментное гала-шоу, на котором можно насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца. В программе — аргентинское танго, таинственный Восток, страстная Латинская Америка, половецкие пляски, мелодии солнечной Испании. С симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония» и маэстро Фабио Мастранджело на сцену выйдут: певица Дарья Зыкова, танцовщики Инна Свечникова и Николай Пантюхин, бандонеонист Иван Таланин.

14 декабря, 19:00, Светлановский зал, Дом музыки.

Концерт группы «Пятеро»

Фото: «Пятеро»

В новой программе «Волшебство рядом» коллектив соединил авторские композиции и шедевры вокальной музыки, мировые хиты и всеми любимые новогодние песни. Зрителей ждет также микс из академического и современного вокала. Пять музыкантов познакомились в Хоровом училище им. А.В. Свешникова. А получив классическое образование, создали группу.

11 декабря, 18:00, Малый зал, Государственный Кремлевский дворец.

Выставки

«Российская империя»

Фото: Государственный Исторический музей

Новый выставочный проект демонстрирует историю развития Российской империи. В экспозиции представлены 400 музейных предметов: парадные портреты вельмож, платья и костюмы царей, ордена, драгоценности, оружие. Многие артефакты, имеющие особое историческое значение, демонстрируются впервые. 22 октября 1721 года после триумфального окончания Северной войны и заключения Ништадтского мира cо Швецией Петр I был провозглашен императором, а Россия стала империей.

До 1 марта, Государственный исторический музей.

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Фото: Artplay Media

На мультимедийной выставке представлены всемирно известные шедевры таких мастеров японской гравюры, как Кацусика Хокусай, а также мало известные широкой публике работы: женские портреты «последнего гуру эпохи укиё-э» Ёситоси Цукиоки и пейзажные гравюры Имао Кайнэна из частной галереи российского коллекционера и знатока японской культуры Екатерины Пугачевой.

До 30 марта, Центр цифрового искусства Artplay Media.

«Рождественский детектив»

Фото: Бахрушинский музей

Театральный музей им. А.А. Бахрушина приготовил для детей новогоднее иммерсивное шоу. Режиссер Театра.DOC Иван Корсуновский предлагает совершить необычное путешествие сквозь века, из России в Лондон и обратно. По пути ребятам встретятся великий Шекспир, ее величество королева Англии Виктория и... своенравное английское привидение, от которого можно ожидать чего угодно.

С 15 декабря по 9 января, 11:00, 13:30, 16:00, Главное здание Бахрушинского музея.

Фестивали и аукционы

«Арт-футбол 2021»

Фото: Юрий Самолыго

Футбольно-музыкальный фестиваль ждет любителей не только спорта, но и искусства. Среди участников — Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Валерий Сюткин, Виктор Зинчук, Сергей Минаев, а также политики Александр Новак, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Вячеслав Фетисов, Александр Лебзяк, Алексей Немов. В день открытия восемь московских команд сразятся за победу. Также пройдет «Матч Благодарности». В нем сыграет команда «Старко» и врачи из «АнтиCOVID-19». 12 декабря «Герои Олимпа» сойдутся на поле с «Росич-Старко».

11 и 12 декабря манеж Академии «Спартак» в Сокольниках

XIII Международный конкурс «Гран-при «Золотые таланты»

Фото: Курская Государственная Филармония

В 2021 году заявки на участие подали более 180 одаренных музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана. Общий призовой фонд проекта — более 1 млн рублей. Кроме того, один из лауреатов станет обладателем специального приза Yamaha Music Award — цифрового пианино. В жюри конкурса вошли ведущие профессора музыкальных вузов столицы и исполнители.

С 10 по 12 декабря, Государственная филармония, Курск.

Аукцион к 120-летию клоуна Карандаша

Фото: аукционный дом «12й стул»

Карандаш — эталон советского клоунского цеха, звезда Московского цирка на Цветном бульваре. На специальные торги будет представлено 180 цирковых афиш и плакатов, посвященных клоуну. Географический разброс — от Дальнего Востока до Парижа. Особый интерес покупателей к афишам 1930-х годов, на которых Михаил Румянцев представлен «русским Чарли Чаплином».

9 декабря, 18:00, аукционный дом «12й стул»

«Диалог муз»

Фото: Edouard Bressy

Впервые в Москве состоится международный музыкальный фестиваль — российская часть важного события в мире классической музыки La Clé des Portes. Художественными руководителями музыкального форума выступают пианисты Людмила Берлинская и Артур Ансель. В нем примут участие духовой квинтет «Уранос» и оперный баритон Жан-Кристоф Ланьес (Франция), виолончелист Борис Андрианов, юный скрипач-виртуоз Айлен Притчин, «Новый русский квартет», арфистка Оксана Сидягина.

С 13 по 15 декабря, Рахманиновский зал, Московская консерватория.

«Пять вечеров»

Фото: Московская консерватория

Союз композиторов проводит фестиваль камерной музыки. Прозвучат произведения 46 композиторов из 13 регионов страны: Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, Алексея Сюмака, Анны Поспеловой, Николая Хруста, Антона Светличного, Ольги Викторовой, Алексея Наджарова, Ацамаза Макоева.

До 11 декабря, Рахманиновский зал, Московская консерватория.