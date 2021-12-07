Мумифицированные скелеты с золотыми языками нашли в древних гробницах Египта

Человеческие скелеты с золотыми языками — пластинами из золотой фольги обнаружили в египетской провинции Минья. Мумифицированные останки находились в двух древних гробницах, раскопанных совместной археологической миссией Каирского и Барселонского университетов. Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на данные министерства по делам древностей Египта.

Возраст усыпальниц, которые находятся на археологическом участке Эль-Банаса в Верхнем Египте, оценивается примерно в 2,5 тыс. лет. Еще в древности в одну из гробниц проникли грабители, но часть артефактов сохранилась.

В результате раскопок археологи нашли останки двоих людей с золотыми языками, а также крупный саркофаг, сделанный из известняка. Крышка гроба удивила ученых: она выполнена в форме женской фигуры.

В соседней гробнице находился похожий саркофаг. В усыпальнице найдены две настенные ниши с погребальным инвентарем, включая кувшины, фаянсовые статуэтки, амулеты и бусы.

Золотые языки и ранее находили в древнеегипетских мумиях. Согласно мифологии, они помогают духам умерших успешнее беседовать с владыкой загробного мира Осирисом, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что лица трех мумифицированных мужчин, живших в Древнем Египте около 2 тыс. лет назад, удалось воссоздать благодаря образцам их ДНК. Сотрудники американской компании по ДНК-технологиям Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мужчин. При воссоздании черт лица исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, то есть спрогнозировали физические характеристики людей на основе анализа их генетического материала.