В Роскачестве назвали лучшие наушники до 10 тыс. рублей

Подборку лучших наушников стоимостью ниже 10 тыс. рублей для смартфонов с системой Android составили специалисты Роскачества. Об этом 7 декабря сообщается в пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении сайта «Газета.Ru».

Так, первое место заняла модель Honor Earbuds 2 Lite (около 4 тыс. рублей). Наушники получили 3,43 балла из пяти.

На втором месте расположились наушники Sony WF-C500 за 8 тыс. рублей. Они также получили 3,4 балла.

Тройку лидеров замыкает модель JBL Tune 130NC TWS, которую можно приобрести за 6 тыс. рублей. Это устройство эксперты оценили на 3,2 балла.

В перечень также вошли такие модели наушников, как JBL Tune 230NC TWS и Jabra Elite 3.

18 октября стало известно, что в России на треть выросли продажи беспроводных наушников.

За первые девять месяцев 2021 года в стране было продано 7,9 млн беспроводных наушников на сумму 33 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном и денежном отношении составил 33%.