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Под Воронежем произошло ДТП с участием 12 автомобилей

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В Воронежской области водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, после чего другие машины, пытаясь не врезаться в его автомобиль, столкнулись друг с другом. Об этом 7 декабря сообщили в региональном ГУ МВД.

«Сегодня примерно в 08:10 (совпадает с мск. — Ред.) в Рамонском районе на 493-м км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, 32-летний местный житель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался со стороны города Воронежа в сторону города Москва, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. После чего автомобили, двигавшиеся позади, стали выполнять маневры во избежание столкновения с автомобилем Kia Rio, что привело к столкновениям транспортных средств друг с другом», — говорится в сообщении.

Всего в результате ДТП повреждены 12 автомобилей, пострадавших нет. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что на 22-м км Симферопольского шоссе в Москве столкнулись восемь автомобилей. На место происшествия приехали спасатели, они запросили две кареты скорой помощи.

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