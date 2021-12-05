Восемь автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Москве

На 22-м км Симферопольского шоссе в Москве произошла авария, по данным «Известий», столкнулись восемь автомобилей.

ДТП произошло вечером 5 декабря. На месте происшествия находятся спасатели, они запросили две кареты скорой помощи.

Информация о пострадавших уточняется.

4 октября восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда. Со слов водителя, предполагаемого виновника ДТП, у него отказали тормоза, в результате чего он врезался в другие машины. В результате инцидента никто не пострадал.