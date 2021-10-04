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Восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

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Массовая авария произошла на внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда. Восемь автомобилей столкнулись в районе 52-го км вечером в понедельник, 4 октября.

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«На 52 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение восьми единиц транспорта. Со слов водителя — предполагаемого виновника ДТП, — у него «отказали тормоза», в результате чего он совершил столкновение с попутно двигающимися автомобилями», — сообщил Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

На место автоаварии прибыли сотрудники ДПС и инспектор технадзора ГИБДД, чтобы проверить тормозную систему автомобиля, из-за которого, предположительно произошло ДТП. Пострадавших в результате массовой аварии нет.

Ранее, в 20:00 этого же дня, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщал в своем Telegram об аварии на внутренней стороне МКАД перед съездом на Троекуровский проезд с участием пяти автомобилей. Из-за этого было перекрыто движение по трем полосам дороги, для проезда было доступно две полосы.

Ранее, в ночь на 4 октября, на МКАД столкнулись пять автомобилей. В результате аварии один человек погиб и еще двое пострадали. Столкновение легкового авто из каршеринга и «газели» произошло недалеко от Волгоградского проспекта, в районе 8-го км.

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