Минцифры обсудит с агрегаторами такси предоставление льгот ветеранам

Минцифры РФ обсуждает с агрегаторами сервисов такси возможность предоставления ветеранам Великой Отечественной войны лимита на бесплатные поездки в 2022 году. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе заседания оргкомитета «Единой России» «Наша Победа».

«На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года», — сообщил он.

29 октября депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью до 150 л.с. от транспортного налога. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее, 7 октября, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов в беседе с «Известиями» напомнил, какие льготы положены пенсионерам.

Так, пенсионеры не платят налоги на имущество, государство также освобождает их от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций. Кроме того, есть льготы по транспортному налогу и компенсация проезда к месту отдыха на территории России и обратно.