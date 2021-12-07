Американский политолог оценил возможность новых санкций США против РФ

Американский политолог Джима Джатрас заявил, что США воспринимают Россию как врага. И вместо диалога Вашингтон использует санкции, сообщает телеканал «Известия».

«Ну, они угрожают санкциями, потому что это всё, что у них есть. Одно Вашингтон четко дал понять, как и европейские союзники: «Если в Восточной Украине есть конфликт — мы военным путем не вмешаемся». И когда ты делаешь такие заключения, что у тебя еще остается? И, к сожалению, у нас народ радуется санкциям Вашингтона, которые налагаются на любую страну. Если страна не делает, что мы хотим — мы наложим санкции. И тот факт, что Россия очень себя усилила против санкций и готова к более тяжелым санкциям вроде отключения от SWIFT, по итогу это приведет к тому, что США вновь скажут, что всё, что у нас есть, — это санкции, и мы наложим санкции», — отметил эксперт.

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