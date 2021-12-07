Прямой эфир
Мир
В МИД ЮАР назвали «Омикрон» похожим на грипп
Экономика
Банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков
Мир
Генконсул РФ заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам
Наука
На МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте
Общество
В РФ могут изменить нормы регистрации рожденных при помощи ВРТ детей
Мир
Китай пообещал США контрмеры из-за дипломатического бойкота ОИ-2022
Мир
Британия разработала новую систему ПВО для защиты от истребителей РФ
Армия
Российские фрегаты получили зенитно-противокорабельные ракеты
Мир
Лидеры пяти стран призвали РФ к «деэскалации» на границе с Украиной
Мир
Эксперты спрогнозировали остановку промышленных предприятий в Европе из-за газа

Китай пообещал США контрмеры из-за дипломатического бойкота ОИ-2022

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Китая Чжао Лицзянь призвал Соединенные Штаты отказаться от политизации спорта и дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр, иначе, по его словам, Китай примет решительные контрмеры. Об этом говорится 6 декабря на сайте посольства КНР в США.

Положение вне Игр: США допустили бойкот Олимпиады в Китае
Важнейшие мировые спортивные состязания не раз становились ареной, на которой страны мерились размером своих идеологических амбиций

По словам представителя МИД, Олимпийские игры — это не сцена для политического шоу и политических манипуляций.

«Американские политики продолжают без приглашения рекламировать дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Они наносят серьезный ущерб духу «Олимпийской хартии», представляют неприкрытую политическую провокацию», — сказал Чжао Лицзянь на пресс-конференции.

Представитель МИД Китая напомнил, что зимние Олимпийские игры в Пекине — это грандиозное событие для спортсменов зимних олимпиад и любителей ледовых видов спорта во всем мире, и именно эти люди, а не администрация государств являются главными действующими лицами.

По словам Чжао Лицзяня, международное сообщество, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), высоко оценило подготовку Китая к олимпиаде-2022.

«Мы верим, что, руководствуясь олимпийским духом и совместными усилиями всех сторон, мы сможем представить миру простые, безопасные и увлекательные Олимпийские игры», — отметил он.

Он высказал мнение, что США должны исправить свое отношение к Играм в Пекине, проявить олимпийский дух «большего единства», серьезно отнестись к озабоченностям Китая и воздержаться от политизации спорта.

«Если США будут настаивать на своем, Китай обязательно примет решительные контрмеры», — заключил официальный представитель МИД.

Ранее в понедельник сообщалось, что власти Канады вслед за США изучают вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских Игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022. Представитель организации отметил также, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021