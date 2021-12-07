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«Омикрон» не нарушил новогодние планы российских туристов

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Россияне по-прежнему активно бронируют поездки на Новый год — как по РФ, так и за границу, штамм «Омикрон» на это никак не повлиял, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам встретить Новый год дома и воздержаться от поездок за рубеж.

«Важно, чтобы границы были открыты»
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«В данном случае это рекомендация, а не запрет. Статуса угрозы безопасности нет. Поэтому пока продажи туров на Новый год ни за границу, ни по России не снизились. Наоборот, в этом году на праздники мы ждем более массовый турпоток, чем в 2020-м, и это связано не только с тем, что открыто больше стран — около 70, в семь из которых летают чартеры, — но и с тем, что путешествовать стали чаще», — сказал Дмитрий Горин.

Он напомнил, что массовые туристические направления — Турция, Египет, Эмираты, Доминикана, Куба — на данный момент в связи со штаммом «Омикрон» правила въезда для россиян не меняли. Более того, Доминикана и Мексика вовсе не спрашивают ни ПЦР-тесты, ни справки о вакцинации.

Благодаря увеличению числа доступных для россиян направлений несколько подешевели и авиабилеты. Так, вылет за границу в декабре обойдется в среднем в 9,1 тыс. рублей в одну сторону. Годом ранее было 15,3 тыс., сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Средний чек за авиабилеты туда-обратно на Новый год составляет 22 тыс. рублей — в Турцию, 23 тыс. — в Великобританию, 30 тыс. — в Черногорию, 34 тыс. — в Египет, 38 тыс. — в ОАЭ, рассказали в сервисе Aviasales.

«На данный момент мы не фиксируем изменение динамики поисковых запросов на авиабилеты как по внутренним, так и по международным направлениям в связи с выявлением нового штамма коронавируса», — уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Аналогичную информацию предоставили и в Aviasales. В компании предположили, что с момента появления «Омикрона» прошло еще слишком мало времени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без Бали: как «Омикрон» повлиял на новогодние планы путешественников

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