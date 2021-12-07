В России появится эпидкарта COVID-19 с детализацией до дома

Специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора работают над созданием электронного эпидемиологического атласа.

Проект призван оптимизировать надзор за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Атлас должен стать систематизированным собранием карт, отражающих инфекционную заболеваемость. Каждая карта будет соответствовать определенной нозологии, разрабатывается и карта по заболеваемости COVID-19.

Отличительная особенность разрабатываемого прототипа атласа — предоставление информации с максимальной детализацией вплоть до улицы и дома пациента.

Сегодня уже есть работы по картографическому отображению ситуации с разными инфекциям, в том числе по заболеваемости COVID-19. Большинство проектов дают представление о средних показателях по региону — так сказать, «среднюю температуру по больнице», то есть количество заболевших, умерших или выздоровевших людей по городу, региону, стране, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Геннадий Побединский.

«Наш подход позволяет представлять информацию не только по регионам. Мы берем официальные данные, поэтому можем отобразить на картах электронного эпидемиологического атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах», — сообщил эксперт.

Детализация карты вплоть до номера дома дает возможность оценивать ситуацию в конкретной местности, изучать активные очаги и проводить на основе оперативного анализа необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Атлас будет доступен любому пользователю интернета по ссылке на сайте Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора.

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