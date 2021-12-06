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Минцифры предложило условие ограничения записи на «Госуслугах»

Минцифры: запись на «Госуслугах» надо ограничить при превышении лимита запросов
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Минцифры России предложило при предоставлении в электронной форме государственных и муниципальных услуг ограничивать запись на прием в орган власти или МФЦ в случае превышения лимита запросов на определенный промежуток времени. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном 6 декабря на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Возможность осуществления записи на прием в орган (организацию) посредством единого портала, порталов услуг или официальных сайтов может быть ограничена органом (организацией) в случае, если при рассмотрении органом (организацией) запроса выявлено превышение лимита запросов, установленного административным регламентом предоставления услуги в части ограничения определенного количества возможных к подаче запросов в определенный промежуток времени одним заявителем до получения результата предоставления услуги либо мотивированного отказа в предоставлении услуги», — отмечается в документе.

Ограничение планируется распространить и на МФЦ.

Также предлагается проверять сформированные запросы единым порталом или официальным сайтом. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявителя предполагается уведомлять о характере ошибки и порядке ее устранения непосредственно в форме запроса.

1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. А него попали ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг.

С 1 апреля Минцифры разрабатывает проект «Доступный интернет». Завершить его планировали в июле, но продлили до 31 декабря. В предложенном в 2020 году ведомством списке социально значимых порталов был 391 ресурс. В нынешнем — 371 сайт.

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