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СК по Ставрополью проверяет причастность подростка к убийств школьника

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Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю проверяет причастность 16-летнего подростка к убийству 13-летнего жителя села Нины Советского округа Ставрополья. Об этом говорится 6 декабря в сообщении на сайте ведомства.

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Погибший ребенок пропал 5 декабря. Его поиски были организованы следствием и полицейскими. Тело мальчика нашли в тот же день, причиной смерти стало огнестрельное ранение груди.

«По данному факту Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — отметили в следственном управлении.

По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний знакомый малолетнего нашел ружье, о чем никому не сказал. 5 декабря они вместе пошли в лес за грибами.

«С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье», — полагают следователи.

В рамках уголовного дела проведены следственные действия, назначены экспертизы.

Глава следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

3 декабря школьник в Комсомольске-на-Амуре скончался после конфликта с другим школьником прямо в учебном заведении, возбуждено уголовное дело. Как установлено, семиклассник ударил своего сверстника по голове, после чего тот потерял сознание.

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