Число парковочных разрешений на электромобили выросло в три раза в Петербурге

В Санкт-Петербурге за один год количество парковочных разрешений на электромобили увеличилось почти в три раза. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

По данным ведомства, в декабре 2020 года обладателями парковочного талона на электромобили являлись 87 горожан. Спустя год их количество выросло до 246.

Отмечается, что на одну экологичную машину можно иметь только одно парковочное место. Если у водителя их несколько, то разрешение выдается на каждую отдельно. Срок действия документа составляет три года, уточняет телеканал «78».

При этом все владельцы экотранспорта имеют право на льготное размещение авто в зоне платной парковки.

В октябре Минтранс РФ предложил ввести покилометровую оплату проезда по автодорогам всех категорий для транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива. Источник «Известий» в автомобильной отрасли считает, что предложенные Минтрансом меры наполнения дорожных фондов приведут к повышению стоимости владения безуглеродными автомобилями и затормозят их внедрение.