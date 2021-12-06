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На Украине начали строить завод по производству военных дронов

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На Украине началось строительство завода по изготовлению современных военных беспилотников. Об этом 6 декабря, выступая в Харькове по случаю 30-летия украинских Вооруженных сил, сообщил президент республики Владимир Зеленский.

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«Мы начинаем строительство нашего украинского завода по производству военных дронов», — передает слова главы государства пресс-служба его офиса.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что Украина с 2019 года приобрела у Турции не менее 10 боевых беспилотников (БПЛА) Bayraktar вместе со станциями управления и ракетами. Отмечалось, что Киев заказал еще несколько десятков военных дронов, которые на данный момент находятся в стадии разработки.

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