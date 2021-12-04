Украина за два года приобрела у Турции не менее 10 боевых БПЛА

Украина с 2019 года приобрела у Турции не менее 10 боевых беспилотников (БПЛА) Bayraktar. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

«C 2019 года [Турция] продала Украине десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники в турецкой оборонной компании.

Такое количество в несколько раз больше ранее озвученных данных.

Сообщается, что Украина заказала еще несколько десятков БПЛА, которые сейчас находятся еще в стадии разработки.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между Россией и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой. Комментируя слова турецкого президента, политолог и эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Станислав Тарасов сказал «Известиям», что Эрдоган своими заявлениями стремится показать свою геополитическую значимость.

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины речь не идет. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва поприветствует возможное воздействие президента Турции на Киев в выполнении Минских договоренностей.