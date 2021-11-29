Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной

Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным», — приводит его слова телеканал NTV.

Президент отметил, что Турция готова к посредничеству и хочет проводить переговоры как с Украиной, так и с Россией.

«Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — заключил он.

26 ноября Украина передала России через Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкому коллеге с просьбой «замолвить слово» за осужденных в России украинцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 29 сентября, Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Как отметил президент России, отношения двух стран развиваются позитивно. Он указал на то, что профильные ведомства постоянно взаимодействуют друг с другом по всем направлениям.

Греческий политолог Пол Антонопулос заявил 26 сентября, что Анкара может быть ненадежным партнером для Москвы, если посчитает связи с Западом более выгодными. Эксперт при этом отметил, что, несмотря на противоречия, у стран есть реальная возможность углубить сотрудничество.

При этом 22 сентября турецкий лидер заявил о непризнании Турцией «аннексии» Крыма, указав на необходимость сохранить территориальную целостность Украины.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.