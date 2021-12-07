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Названа стоимость приготовления диетического оливье

Диетолог Макуха рассказала, как приготовить диетический оливье
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Для того чтобы приготовить диетический новогодний салат оливье, достаточно заменить в нем несколько ингредиентов. Рецептом такого салата с «Известиями» поделилась диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха, а аналитики «СберМаркета» рассчитали, во сколько это обойдется.

Рецепты роста: оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%
Стоимость каких ингредиентов увеличилась больше всего

По словам диетолога, в первую очередь необходимо заменить вареную колбасу на отварную говядину, так как вареная колбаса — продукт высокой технологической переработки: она содержит трансжиры, большое количество консервантов и жира и при этом относительно низкое количество белка. Говядина же не содержит никаких консервантов и добавок: это натуральный, чистый и полезный продукт, в котором больше белка и меньше жира, чем в колбасных изделиях.

«Чтобы уменьшить содержание сахара и соли в салате, можно заменить соленые огурцы на свежие. Кроме того, обычно вместе с магазинной заправкой для салата мы рискуем получить не только вредные вещества, но и большое количество скрытых калорий. Альтернатива обычному майонезу — полезный домашний майонез. Он прост в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий», — подчеркнула Макуха.

По данным «СберМаркета» на декабрь 2021 года, ингредиенты для полезной версии оливье будут стоить 993 рубля. Самой дорогой позицией в корзине оказалась свежая говядина: 400 г мяса в среднем обойдутся в 420 рублей. А самый дешевый продукт — морковь: 1 кг овоща стоит в среднем 49 рублей.

Для четырех порций салата потребуется 400 г вареной говядины, восемь штук вареного картофеля, две штуки вареной моркови, четыре штуки свежих огурцов, одна банка зеленого горошка консервированного, четыре сваренных вкрутую яйца. По вкусу можно добавить петрушку, зеленый лук и укроп.

Для домашнего майонеза также на четыре порции понадобится четыре вареных яичных желтка, две чайные ложки дижонской горчицы, четыре столовые ложки лимонного сока, три столовые ложки оливкового масла, по вкусу соль и перец.

«Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Положите все ингредиенты в салатницу и добавьте зеленый горошек. Смешайте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза в отдельной емкости и добавьте получившуюся массу к нарезанным овощам и мясу. Перемешайте, посолите по вкусу, и салат готов», — рекомендовали в сервисе.

6 декабря было опубликовано исследование, согласно которому стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла. Порция оливье на четверых человек, согласно данным Росстата, в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.

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