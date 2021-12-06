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В Москве водителей предупредили об осложнении движения 7 декабря

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В связи с ухудшением погодных условий движение в столице во вторник будет осложнено. Об этом в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили в понедельник, 6 декабря.

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«Рекомендуем водителям завтра отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться городским. Движение в течение дня будет сильно осложнено», — цитирует сообщение RT.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 7 декабря в Москве может выпасть рекордное за последние 72 года количество снега — 14 мм.

По словам синоптика, такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 мм, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю, сообщает телеканал «360».

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