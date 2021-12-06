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Подписавшим письмо о конвенции Монтре турецким адмиралам грозит до 12 лет тюрьмы

Подписавшим письмо о конвенции Монтре турецким адмиралам грозит до 12 лет тюрьмы
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Генпрокуратура Анкары подготовила обвинительное заключение по делу отставных турецких адмиралов, которые подписали коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Как в понедельник, 6 декабря, сообщает телеканал NTV, им грозит до 12 лет тюремного заключения.

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Согласно обвинительному заключению, более сотни адмиралов «вступили в преступный сговор против конституционного строя», документ был направлен в суд.

В начале апреля было обнародовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, назвавших конвенцию Монтре дипломатической победой Турции. В послании заявлялось о неприемлемости дискуссии о пересмотре соглашения в связи с проектом канала «Стамбул».

На следующий день глава государства Реджеп Эрдоган назвал неприемлемым письмо турецких адмиралов в защиту конвенции. Он добавил, что армия вмешиваться в политику не должна. Также президент Турции назвал ошибочной попытку связать конвенцию Монтре и проект по строительству канала «Стамбул». По его словам, проект предназначен для усиления права Турции над суверенитетом пролива Босфор.

В тот же день полицейские задержали 10 адмиралов, которые подписали письмо. Кроме того, прокуратура Турции приказала четырем другим подозреваемым в течение трех дней явиться в полицию Анкары, решив не задерживать их в силу возраста. 13 апреля стало известно, что суд Анкары освободил 10 задержанных адмиралов, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

«Стамбул» — проект судоходного канала, который соединит Мраморное и Черное моря в обход пролива Босфор.

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