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18-летняя итальянская фигуристка погибла в автокатастрофе

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18-летняя фигуристка из Италии Элли Маттиуццо погибла в результате аварии. Об этом 6 декабря сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, ДТП произошло вечером 4 декабря в Сан-Марино, куда спортсменка переехала из Милана, чтобы жить со своим отцом. Уточняется, что Маттиуццо находилась в автомобиле Fiat 500 со своим парнем, которому было 18 лет, как и ей. Машина потеряла управление, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Golf.

Как пишет газета, в результате столкновения молодая пара скончалась на месте. В то же время 19-летний водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.

Элли Маттиуццо родилась в Милане, а позднее переехала в Сан-Марино. Она выступала в синхронном фигурном катании и в 2019 году в составе сборной Италии принимала участие в чемпионате мира среди юниоров в Швейцарии.

18 июля прошлого года сообщалось, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.

По данным РЕН ТВ, Александровская незадолго до своей гибели обращалась к психологу. В ночь своей смерти она вернулась в квартиру в состоянии алкогольного опьянения, а утром ее нашли мертвой под окнами дома. Девушка оставила записку. В ней было написано «Люблю».

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