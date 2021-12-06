Прямой эфир
Мир
РФ и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
Спорт
Назван состав сборной России по хоккею на домашнем этапе Евротура
Мир
Эксперт предупредил о «космических» ценах на газ на Украине
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Общество
Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде

В Набережных Челнах девочка выпала из окна школы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка выпала из окна школы в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

По предварительной информации, 12-летняя школьница перед падением из окна о чем-то поспорила с одноклассником.

Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали в одну из больниц города. У девочки диагностировали различные травмы, сообщает телеканал «360».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, передает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники ведомства намерены в ходе мероприятий выяснить все обстоятельства, которые привели к происшествию.

Ранее, 30 ноября, прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту гибели пациентки больницы. Медицинских работников подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По словам родственников погибшей 84-летней женщины, 26 ноября ее госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу с инсультом. Ночью 28 ноября пенсионерка каким-то образом вышла из палаты и выпала с балкона четвертого этажа. От полученных травм она скончалась, о чем свидетельствует заключение экспертов после вскрытия. Организована проверка исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021