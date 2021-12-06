В Набережных Челнах девочка выпала из окна школы

Девочка выпала из окна школы в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

По предварительной информации, 12-летняя школьница перед падением из окна о чем-то поспорила с одноклассником.

Пострадавшую девочку экстренно госпитализировали в одну из больниц города. У девочки диагностировали различные травмы, сообщает телеканал «360».

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, передает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники ведомства намерены в ходе мероприятий выяснить все обстоятельства, которые привели к происшествию.

Ранее, 30 ноября, прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту гибели пациентки больницы. Медицинских работников подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По словам родственников погибшей 84-летней женщины, 26 ноября ее госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу с инсультом. Ночью 28 ноября пенсионерка каким-то образом вышла из палаты и выпала с балкона четвертого этажа. От полученных травм она скончалась, о чем свидетельствует заключение экспертов после вскрытия. Организована проверка исполнения законодательства в сфере здравоохранения.