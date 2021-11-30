Возбуждено дело после падения пациентки из окна больницы в Благовещенске

Прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту гибели пациентки больницы. Медицинских работников подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказывали asn24.ru родственники погибшей 84-летней женщины, 26 ноября ее госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу с инсультом. Ночью 28 ноября пенсионерка каким-то образом вышла из палаты и выпала с балкона четвертого этажа. От полученных травм она скончалась, о чем свидетельствует заключение экспертов после вскрытия. Организована проверка исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

В конце октября пациент погиб после падения из окна одного из корпусов клинической больницы № 1 управделами президента РФ в Москве. Ему было 80 лет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.