Бывший вице-президент ПИК Лефель не признал вину по делу о мошенничестве

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель не признает вину в крупном мошенничестве и хищениях на сумму 140 млн рублей. Об этом 6 декабря сообщил «Известиям» новый адвокат девелопера Георгий Антонов.

«Это все фейк. Мой подзащитный ничего не признавал. Он всё так же находится на позиции невиновности и считает обвинение абсурдным», — сказал защитник.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация о том, что Лефель якобы признал вину по данному делу.

В этот же день Тверской суд Москвы изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру на домашний арест. Сторона защиты намерена обжаловать это решение.

8 октября стало известно о задержании Лефеля в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день суд арестовал Лефеля на два месяца. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Адвокат обвиняемого Михаил Багмет заявил, что Лефель узнал о следственных действиях по делу о мошенничестве «еще два года назад». По его словам, сторона защиты докажет, что гражданско-правовым отношениям придан вид уголовно-правовых отношений.

В группе компаний ущерб оценили в 100 млн рублей и отметили, что Лефель был уволен более двух лет назад, в апреле 2019 года. ПИК признана потерпевшей по делу и оказывает содействие следствию.

В настоящее время Лефель является директором по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет», но в компании указали, что обвинения не связаны с его деятельностью в рамках организации.