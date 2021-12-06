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Суд отправил под домашний арест бывшего вице-президента ПИК Лефеля

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Тверской суд Москвы изменил меру пресечения бывшему вице-президенту группы компаний ПИК Александру Лефелю. Его отправили под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

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«Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля», — рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

8 октября стало известно о задержании Лефеля в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день суд арестовал Лефеля на два месяца. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Адвокат обвиняемого Михаил Багмет заявил, что Лефель узнал о следственных действиях по делу о мошенничестве «еще два года назад». По его словам, сторона защиты докажет, что гражданско-правовым отношениям придан вид уголовно-правовых отношений.

По словам источника, обвинение в адрес Лефеля касается периода, когда он работал в ПИК. Сам бывший вице-президент свою вину не признает.

В группе компаний ущерб оценили в 100 млн рублей и отметили, что Лефель был уволен более двух лет назад, в апреле 2019 года. ПИК признана потерпевшей по делу Лефеля и оказывает содействие следствию.

В настоящее время Лефель является директором по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет», но в компании указали, что обвинения не связаны с его деятельностью в рамках организации.

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