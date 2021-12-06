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Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом

Путин: Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом
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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Нью-Дели в понедельник, 6 декабря, заявил, что российская сторона относится к Индии как к великой державе с дружественным народом.

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений. <…> Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее», — подчеркнул Путин.

«Наше сотрудничество в обороне трансформируется в расширение производства»
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В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что страны продолжат укреплять сотрудничество в оборонной и космической сферах. По его словам, совместная работа двух государств укрепляется посредством разработки производства в рамках программы «Сделано в Индии».

Путин подтвердил, что государства действительно сотрудничают и работают в очень важных перспективных направлениях, в частности в энергетике и космосе.

«И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», — сказал российский лидер.

Также стороны обсудили и ситуацию, связанную с терроризмом. Так, президент РФ обратил внимание на то, что Москву беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками. В этой связи, как подчеркнул российский лидер, не может не беспокоить ситуация в Афганистане.

Путин прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж президента РФ прибыл к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, где его встретил Моди.

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Также с главой государства в Индию прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Нью-Дели пройдут переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2».

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