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Лавров прилетел в Индию для переговоров в формате «2+2»
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Лавров прилетел в Индию для переговоров в формате «2+2»

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели на переговоры в формате «два плюс два»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 6 декабря, прибыл в Индию, где состоятся переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Практически в полночь по местному времени глава МИД России прибыл в Дели. Завтра день начнется с переговоров министров иностранных дел и обороны наших стран. А затем состоится двусторонний саммит», — написала Захарова.

На сайте российского внешнеполитического ведомства уточняется, что Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия-Индия-Китай.

Как подчеркнули в МИД РФ, отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности.

Ранее, 4 декабря, посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев в преддверии приезда в Индию президента РФ Владимира Путина заявил, что российская и индийская стороны заинтересованы в насыщенности этого визита. По его словам, встреча состоится несмотря на тревоги, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Путин проведет в Индии один день, но программа переговоров будет очень плотной.

Переговоры российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут 6 декабря. Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Путин был с официальным визитом в Индии в октябре 2018 года. Тогда было подписано соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» на сумму свыше $5 млрд.

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