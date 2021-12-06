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Экономист объяснил идею ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс.

Экономист Остапкович объяснил идею ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс.
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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в понедельник, 6 декабря, в беседе с «Известиями» объяснил возможной социальной несправедливостью идею ряда банков установить лимиты до 200–300 тыс. рублей на новые депозиты для небогатых граждан.

По его словам, могут возникнуть ситуации, когда люди, считающиеся малоимущими, а по-настоящему таковыми не являющиеся, так как имеют неформальный источник дохода, будут размещать на вышеуказанных депозитах под большой процент по несколько миллионов.

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«Я думаю, что это будет социально несправедливо, то есть, понимаете, нужно точно определить адресную категорию этих людей [которым положены высокодоходные клады]», — уточнил он.

Правильно будет, как подчеркнул Остапкович, если, выпуская новый продукт, банки будут полностью убеждены, что таким высокодоходными вкладами воспользуется именно те граждане, которые в них нуждаются. При этом он отметил, что большинство низкодоходных людей не могут делать сбережения, так как «живут с колес» и тратят все, что получают.

В конце ноября ЦБ выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.

6 декабря в ряде крупных банков заявили «Известиям», что на новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200300 тыс. рублей. Таким образом в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР поддержали идею регулятора. При этом необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей подчеркнул управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.

В свою очередь руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов назвал оптимальным порогом для таких продуктов 200 тыс., или 50% от средней суммы обычных вкладов. При этом зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выразил уверенность, что лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами.

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