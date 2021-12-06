Экономист объяснил идею ограничить вклады для малоимущих суммой в 300 тыс.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в понедельник, 6 декабря, в беседе с «Известиями» объяснил возможной социальной несправедливостью идею ряда банков установить лимиты до 200–300 тыс. рублей на новые депозиты для небогатых граждан.

По его словам, могут возникнуть ситуации, когда люди, считающиеся малоимущими, а по-настоящему таковыми не являющиеся, так как имеют неформальный источник дохода, будут размещать на вышеуказанных депозитах под большой процент по несколько миллионов.

«Я думаю, что это будет социально несправедливо, то есть, понимаете, нужно точно определить адресную категорию этих людей [которым положены высокодоходные клады]», — уточнил он.

Правильно будет, как подчеркнул Остапкович, если, выпуская новый продукт, банки будут полностью убеждены, что таким высокодоходными вкладами воспользуется именно те граждане, которые в них нуждаются. При этом он отметил, что большинство низкодоходных людей не могут делать сбережения, так как «живут с колес» и тратят все, что получают.

В конце ноября ЦБ выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.

6 декабря в ряде крупных банков заявили «Известиям», что на новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей. Таким образом в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР поддержали идею регулятора. При этом необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей подчеркнул управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин.

В свою очередь руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов назвал оптимальным порогом для таких продуктов 200 тыс., или 50% от средней суммы обычных вкладов. При этом зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выразил уверенность, что лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами.