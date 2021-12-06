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Вклады для малоимущих предложили ограничить суммой в 300 тыс. рублей

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На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200-- 300 тыс. рублей, сказали «Известиям» в ряде крупных банков. Таким образом в «Почта Банке», «Новикомбанке», Абсолют Банке и УБРиР поддержали идею регулятора — ранее ЦБ выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.

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При этом, говоря об условиях нового продукта, управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин подчеркнул необходимость установления ограничений по сумме вклада до 300 тыс. рублей. По оценке руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, 200 тыс., или 50% от средней суммы обычных вкладов — оптимальный порог для таких продуктов. Лимитов по сумме быть не должно, поскольку речь идет о людях с невысокими доходами, уверен зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов.

В то же время в ВТБ и «Открытии» отметили, что идея о новом продукте требует дополнительной проработки подобного механизма. В Ассоциации банков России сказали, что в целом скептически относятся к идее создания нового продукта.

Между тем, опрошенные эксперты полагают, что ставку по спецдепозиту следует привязать к инфляции, а не к ключевой. Впрочем, по их мнению, малоимущим гражданам такая возможность не сильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет низким.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В бедноте и не в обиде: вклады для малоимущих предлагают ограничить 300 тыс.»

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