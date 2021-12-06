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Эксперт оценил предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий

В Институте региональных проблем оценили предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий
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Предложение Министерства труда изменить порядок оформления и начисления пенсий для двух категорий граждан сделают взаимодействие с Пенсионным фондом России (ПФР) удобнее, заявил 6 декабря научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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«Теперь те, кому положены пособия по потере кормильца или инвалидности, а также тех, чей трудовой стаж и число пенсионных баллов слишком низки для оформления страховой выплаты по старости могут подать заявку на единовременную выплату через сайт Госуслуг. Обратим внимание, что дело касается единовременных выплат — разовой (может быть многоразовой) но по сути дополнительной поддержке малоимущих пенсионеров со стороны пенсионного фонда», — сказал Журавлев в беседе с «Известиями».

Он пояснил, что если постоянную пенсию оформляют в ПФР один раз на долго, то единовременные выплаты необходимо оформлять каждый раз и каждому. В результате возникают неудобства как для посетителей, так и для сотрудников ПФР.

«Новый порядок снимает эту проблему: некуда ходить не надо все можно решить через сайт. Более того порядок предусматривает жесткий и короткий срок рассмотрения заявок — пять дней. Так что все будет лучше, а не хуже», — заключил Журавлев.

Согласно документу Минтруда, на который ранее в этот же день обратили внимание СМИ, речь идет о тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В частности, в поправках говорится о тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Как отметил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, от реализации инициативы Минтруда масштабных изменений не произойдет, так как, по сути, речь идет о реализации тех прав, которые и так раньше имели указанные категории граждан.

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