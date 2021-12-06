Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников

Предложение Банка России обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников — не совсем корректно и вызывает беспокойство, так как из него следует, что свыше обязательной суммы потери можно не возвращать. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, комментируя соответствующую инициативу в ЦБ в понедельник, 6 декабря.

«На мой взгляд, требуется дополнительное и однозначное разъяснение позиции регулятора. Если случилось мошенничество, то и банк, и правоохранительные органы должны сделать все для возврата средств в полном объеме», — считает Домащенко.

По его словам, нельзя подключать дистанционные банковские услуги «всем подряд автоматически». Клиент должен «осознанно подключать» подобные сервисы предварительно, ведь многие граждане не знают, что можно делать какие-то операции дистанционно и невольно становятся жертвами мошенников, посетовал эксперт. Он отметил, что в результате получается, что пользователи дистанционных услуг банков «то кредит случайно оформят, то просто деньги переведут куда-нибудь по ошибке».

Ранее в этот же день директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников, в размере суммы, которую определит ЦБ. Для этого жертва злоумышленников должна уведомить кредитную организацию о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции.

Поправки собираются внести в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе». ЦБ подтвердил, что провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

По действующему законодательству, банки обязаны возвращать средства, если их украли не по вине клиента.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря блокируются во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.

С этой же даты вступил в силу закон, по которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в прокуратуру уведомления от лица председателя ЦБ и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.