Ученые объяснили причину потребления большого количества энергии мозгом

Американские ученые Медицинского колледжа Корнельского университета в ходе проведенных исследований выяснили, почему мозг потребляет так много энергии. Выводы специалистов были опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты отметили, что мозг потребляет гораздо больше энергии, чем другие органы, даже находясь в состоянии покоя. Ученые полагают, что это связано с синаптическими пузырьками, переносящими нейромедиаторы. Белки-транспортеры в их мембранах имеют очень низкий порог активации и могут начать работать, даже когда в этом нет необходимости.

Результаты исследований актуальны для решения важных проблем неврологии, а также необходимы для разработки новых методов лечения заболеваний, связанных с нарушением метаболизма мозга.

«Обратной стороной быстрой загрузки стало то, что даже случайные тепловые колебания могут вызвать изменение формы транспортера и его активность, что становится причиной постоянного расхода энергии, даже в состоянии покоя», — уточнил старший автор исследования Тимоти Райан.

По его словам, если бы удалось найти способ безопасно снизить эту утечку энергии и, таким образом, замедлить метаболизм мозга, можно было бы лечить многие патологические состояния.

4 декабря сомнологи назвали способы борьбы с бессонницей и недосыпом. По словам специалистов, перед сном нужно класть подальше часы и телефон, а также не оставаться в кровати, если долго не получается заснуть. В случае бессонницы лучше встать и заняться чем-то спокойным, чтобы место для сна не превратилось в фактор стресса.

По мнению шведского сомнолога Юна Аксельссовна, новейшие исследования показывают, что во время сна мозг избавляется от остаточных продуктов, и продолжительное недосыпание становится фактором риска развития болезни Альцгеймера. Но насколько велик этот риск, сказать пока сложно.