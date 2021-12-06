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Банки обяжут запустить автоплатежи в СПБ с 1 апреля 2022 года

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ЦБ определился с датой, когда системно значимые банки должны внедрить функционал автоматических списаний в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей (СБП). Это должно произойти с 1 апреля следующего года, следует из стандартов («Известия» ознакомились с документом) Национальной платежной системы (НСПК).

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Сценарий операции СБП C2B «Привязка счета» стал доступен в так называемой песочнице 22 июля этого года. В конце лета стало известно, что НСПК (клиринговый центр СБП) провел тестирование этого функционала с рядом банков. В конце ноября определена и дата внедрения.

Сама по себе опция довольно проста и хорошо известна, например, пользователям приложений для заказа такси. Достаточно один раз дать согласие на автоматическое списание денег в пользу сервиса или интернет-магазина, и больше не надо вводить данные карты — деньги будут списываться автоматически. Аналогичная история и с подписками например, на онлайн-кинотеатры или музыкальные сервисы, на которые можно установить автоплатежи.

Предполагается, что удобством нового функционала станет возможность управлять такими подписками, в том числе за счет возможности отписаться.

«В мобильном приложении банка, счет которого клиент привязал для оплаты, он будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости», — пояснили «Известиям» в НСПК.

На условиях анонимности некоторые банки заявили «Известиям»: есть риск, что они не успеют внедрить функционал к 1 апреля будущего года. Однако в официальных комментариях все кредитные организации, которые ответили на запросы «Известий» (ВТБ, МКБ, Совкомбанк, «Открытие», Райффайзенбанк) уверили, что уложатся в сроки.

В пресс-службе Центробанка заявили «Известиям», что у системно значимых банков достаточно времени для реализации этой возможности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не спишете: банки обяжут запустить автоплатежи в СПБ с 1 апреля 2022-го»

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