«Мир» пластика: доля платежей по нацкартам впервые превысила 25%

Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России . Об этом говорится в материалах ЦБ, которые изучили «Известия». В НСПК планируют увеличить присутствие минимум до 27% к 2023 году . В среднем держатели нацкарт тратят меньше, чем клиенты Visa и MasterCard, отметили в крупнейших банках. Национальная платежная система вышла на один уровень по качеству и технологичности услуг с международными, однако исчерпала основной потенциал роста за счет бюджетников, полагают эксперты: дальнейшая конкуренция ожидается в плоскости программ лояльности.

Существенная доля

К октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 млн карт «Мир», говорится в материалах Центробанка . По данным регулятора, национальная платежная система по итогам девяти месяцев впервые заняла более четверти рынка платежей ― на нее пришлось 25,2% безналичных операций по оплате товаров и услуг . При этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%).

Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте, за семь лет она увеличилась более чем в 2,5 раза, заявили «Известиям» в Банке России. В ЦБ уверены, что потенциал еще не исчерпан . Согласно стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%.

В платежной системе «Мир» назвали долю рынка в 25% «существенной». Каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы , отметили в финансовой компании, подчеркнув, что до конца 2023 года планируется достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27–30% по объемам платежей.

Мир пластика Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В 2017 году начался перевод всех выплат из государственного бюджета на карты «Мир». Национальный «пластик» оформляется работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. Именно эти категории людей остаются основной аудиторией платежной системы, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях.

По данным СКБ-Банка, более 80% держателей карт «Мир» ― женщины, причем 60% из них ― в возрасте от 25 до 44 лет . Это связано со спецификой социальных выплат для молодых матерей. Впрочем, средний остаток денежных средств, который клиенты держат на карте, превышает суммы перечислений мер социальной поддержки ― то есть карта, оформленная для пособий, используется и в повседневной жизни, отметили в кредитной организации.

Росту популярности карт «Мир» способствовала пандемия , подчеркнули в МТС-Банке: средства по программам социальных выплат в период коронавируса переводились только на счета, привязанные к нацкартам. В крымском РНКБ заявили, что масштабного прироста национального «пластика» уже не ожидается.

Мир пластика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Средний чек, а также среднее количество покупок в месяц по картам «Мир» на треть ниже, чем по «пластику» международных платежных систем , оценил для «Известий» руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин. По его данным, среднемесячные обороты по «Миру» по сравнению с Visa и MasterCard примерно в два раза ниже. Сергей Мишанин подчеркнул, что низкий средний чек объясняется популярностью использования национального инструмента для оплаты проезда в метро в связи с запущенными акциями.

Траты по «Миру»

По данным Райффайзенбанка, средний чек по нацкартам составляет порядка 700–800 рублей . По оценкам кредитной организации, нередко «Мир» выпускают как дополнительный «пластик» к уже существующему счету и у клиента есть несколько карт разных платежных систем. В ВТБ подсчитали, что более четверти новых клиентов выбирают «Мир» в качестве основной карты . Число таких пользователей растет, отметили в ПСБ.

Рост популярности карт «Мир» можно объяснить специальными акциями: кешбэк за перелеты, путевки, скидки на поездки в общественном транспорте , считают в УБРиР. Уже сейчас национальная платежная система не отстает от международных: по ней доступны практически все современные сервисы, включая бесконтактные и токенизированные трансакции, а также сервис безопасных онлайн-платежей MIR Accept , отметили в Новикомбанке. Кроме того, идет подключение «Мира» к сервисам токенизированной оплаты Apple Pay и Google Pay. В кредитной организации добавили, что также расширяется ареал применения за рубежом . Доступность карт «Мир» внутри экосистемы Apple станет дополнительным стимулом увеличения числа держателей, напомнили в банке «Зенит».

Мир пластика Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Основные возможности для дальнейшей популяризации карт платежной системы лежат в плоскости программ лояльности , уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

― Темпы роста клиентской базы карт «Мир» на сегодняшний день, вероятно, замедляются. Однако в случае развития программ лояльности данная платежная система сможет заинтересовать и другие слои населения и увеличить потенциал дальнейшего развития. В качестве примера можно привести успешную программу кешбэка за туристические поездки по России ― большое количество потребителей завели карту «Мир» именно для его получения, ― напомнила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Наталия Ракова.