«Мир» пластика: доля платежей по нацкартам впервые превысила 25%
Карты «Мир» заняли четверть рынка по обороту безналичных платежей в России. Об этом говорится в материалах ЦБ, которые изучили «Известия». В НСПК планируют увеличить присутствие минимум до 27% к 2023 году. В среднем держатели нацкарт тратят меньше, чем клиенты Visa и MasterCard, отметили в крупнейших банках. Национальная платежная система вышла на один уровень по качеству и технологичности услуг с международными, однако исчерпала основной потенциал роста за счет бюджетников, полагают эксперты: дальнейшая конкуренция ожидается в плоскости программ лояльности.
Существенная доля
К октябрю 2021 года в России выпущено 108,6 млн карт «Мир», говорится в материалах Центробанка. По данным регулятора, национальная платежная система по итогам девяти месяцев впервые заняла более четверти рынка платежей ― на нее пришлось 25,2% безналичных операций по оплате товаров и услуг. При этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%).
Россия находится среди лидеров по доле безналичных платежей в розничном обороте, за семь лет она увеличилась более чем в 2,5 раза, заявили «Известиям» в Банке России. В ЦБ уверены, что потенциал еще не исчерпан. Согласно стратегии развития национальной платежной системы, к концу 2021 года доля безналичных платежей ожидается на уровне около 72%.
В платежной системе «Мир» назвали долю рынка в 25% «существенной». Каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы, отметили в финансовой компании, подчеркнув, что до конца 2023 года планируется достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27–30% по объемам платежей.
В 2017 году начался перевод всех выплат из государственного бюджета на карты «Мир». Национальный «пластик» оформляется работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. Именно эти категории людей остаются основной аудиторией платежной системы, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях.
По данным СКБ-Банка, более 80% держателей карт «Мир» ― женщины, причем 60% из них ― в возрасте от 25 до 44 лет. Это связано со спецификой социальных выплат для молодых матерей. Впрочем, средний остаток денежных средств, который клиенты держат на карте, превышает суммы перечислений мер социальной поддержки ― то есть карта, оформленная для пособий, используется и в повседневной жизни, отметили в кредитной организации.
Росту популярности карт «Мир» способствовала пандемия, подчеркнули в МТС-Банке: средства по программам социальных выплат в период коронавируса переводились только на счета, привязанные к нацкартам. В крымском РНКБ заявили, что масштабного прироста национального «пластика» уже не ожидается.
Средний чек, а также среднее количество покупок в месяц по картам «Мир» на треть ниже, чем по «пластику» международных платежных систем, оценил для «Известий» руководитель бизнеса банковских карт банка «Санкт-Петербург» Сергей Мишанин. По его данным, среднемесячные обороты по «Миру» по сравнению с Visa и MasterCard примерно в два раза ниже. Сергей Мишанин подчеркнул, что низкий средний чек объясняется популярностью использования национального инструмента для оплаты проезда в метро в связи с запущенными акциями.
Траты по «Миру»
По данным Райффайзенбанка, средний чек по нацкартам составляет порядка 700–800 рублей. По оценкам кредитной организации, нередко «Мир» выпускают как дополнительный «пластик» к уже существующему счету и у клиента есть несколько карт разных платежных систем. В ВТБ подсчитали, что более четверти новых клиентов выбирают «Мир» в качестве основной карты. Число таких пользователей растет, отметили в ПСБ.
Рост популярности карт «Мир» можно объяснить специальными акциями: кешбэк за перелеты, путевки, скидки на поездки в общественном транспорте, считают в УБРиР. Уже сейчас национальная платежная система не отстает от международных: по ней доступны практически все современные сервисы, включая бесконтактные и токенизированные трансакции, а также сервис безопасных онлайн-платежей MIR Accept, отметили в Новикомбанке. Кроме того, идет подключение «Мира» к сервисам токенизированной оплаты Apple Pay и Google Pay. В кредитной организации добавили, что также расширяется ареал применения за рубежом. Доступность карт «Мир» внутри экосистемы Apple станет дополнительным стимулом увеличения числа держателей, напомнили в банке «Зенит».
Основные возможности для дальнейшей популяризации карт платежной системы лежат в плоскости программ лояльности, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
― Темпы роста клиентской базы карт «Мир» на сегодняшний день, вероятно, замедляются. Однако в случае развития программ лояльности данная платежная система сможет заинтересовать и другие слои населения и увеличить потенциал дальнейшего развития. В качестве примера можно привести успешную программу кешбэка за туристические поездки по России ― большое количество потребителей завели карту «Мир» именно для его получения, ― напомнила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Наталия Ракова.
Впрочем, она добавила, что это предложение в силу ограничения стоимости путевки было также рассчитано на клиентов с низким и средним уровнем дохода, тогда как финансовой корпорации следует увеличивать свое проникновение в более высокодоходные клиентские сегменты.