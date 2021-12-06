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Регоператоры указали на вероятный рост расходов по вывозу мусора

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Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» дала отрицательный отзыв на проект постановления правительства об изменениях в Основы ценообразования в этой сфере. С копией документа, направленного в ФАС, ознакомились «Известия». Проект постановления предполагает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора.

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Сегодня во многих регионах таких станций нет — их нужно построить, а эти расходы проект не учитывает, сказано в письме ассоциации.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления отсутствует анализ тарифных последствий и обоснование экономии, которая может быть достигнута за счет использования мусороперегрузочных станций, отмечено в отзыве. В результате затраты регоператоров могут вырасти, сказал исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Эффективным регулированием было бы установление в Основах ценообразования ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, например, в размере 3% от выручки регионального оператора», — считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«ТКО там: почему регоператоры отказываются вывозить мусор по новым правилам»

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