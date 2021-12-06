Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников

Центробанк намерен изменить порядок списания средств по мошенническим операциям и увеличить сумму компенсации похищенных через банки денег. Сейчас эта сумма — менее 8% от украденного, сообщает 6 декабря газета РБК.

Согласно материалам Центробанка, регулятор намерен внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова. Ранее, 2 декабря, на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia он заявлял, что ЦБ совершенствует механизм возврата похищенных у клиентов банков денег. По его словам, в прошлом квартале кибермошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей, что на 18,5% больше, чем год назад.

Центробанк предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств пострадавшим от мошеннической операции гражданам. Размере суммы определит Банк России. Для этого пострадавшей должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после уведомления от банка о проведенной операции.

Порядок расчета компенсации ЦБ не раскрывает. Отмечается, что она будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии».



«Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер», — отмечает издание.

Кроме того, Центробанк намерен предложить значительные изменения в процедуре подтверждения банками операций, когда они видят признаки мошенничества. Регулятор собирается дать банкам право списывать деньги по ним по истечении 1–2 рабочих дней, несмотря на согласие клиента.

«Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», — объясняется в материалах Центробанка.

По данным издания, Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, получил предложения и уточняющие вопросы.

«По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», — отметил представитель ЦБ РФ.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе Центробанка. С обозначенной даты вступил в силу закон, согласно которому мошеннический сайт блокируется в течение нескольких дней после направленного в Генпрокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей о распространении в интернете незаконной информации финансового характера.

В октябре директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказывал, что финансовые мошенники часто снимают офисы в деловых центрах, имитируя легальную работу, при этом они прорабатывают индивидуальные способы обмана людей с крупным капиталом. Он уточнил, что в среднем мошенникам удается при помощи подобных способов изъять у жертвы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.