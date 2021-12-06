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МВД представило список причин для повторной дактилоскопии мигрантов в РФ

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Мигранты, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, могут подлежать повторной дактилоскопии и фотографированию после удаления шрамов и при нанесении татуировок. Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря, из приказа российского МВД.

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«Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно за исключением лиц, в отношении которых выявлено существенное стойкое (постоянное) изменение внешности (появление (удаление) шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств) либо истекло 10 лет с даты проведения фотографирования», — текст проекта приказа МВД РФ приводит ТАСС.

Также дактилоскопия и фотографирование будут требоваться каждый раз при смене фамилии, имени, отчества, гражданства или пола. Кроме того, мигранты будут повторно сдавать отпечатки пальцев в случае изменения анатомической структуры, например, при утрате конечностей, кисти или пальца руки.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами.

Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.

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