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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 декабря

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Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в столице в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура в Москве днем составит от -3 до -1 градуса, ночью же опустится до -5-3 градусов.

В Подмосковье в дневное время суток может похолодать до -6 градусов, а ночью до -7 градусов.

Ветер в понедельник будет восточный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление поднимется до 751 мм ртутного столба.

5 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что конец следующей недели может стать началом «настоящей зимы» в Москве. По его словам, с 10 декабря ожидается серьезное похолодание: днем температура не будет подниматься выше –7 градусов, а ночью будет опускаться до –15 градусов.

По прогнозу синоптика, суровая погода с морозами до 20–29 градусов в ближайшие дни ожидает сразу ряд регионов России — Вологодскую, Ивановскую, Кировскую, Ленинградскую, Мурманскую, Ярославскую области, а также Карелию и Пермский край.

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