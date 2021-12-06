Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Мир
Блинкен назвал «очень серьезной» угрозу Украине со стороны России
Мир
Ветеран ВС США предрек победу РФ в случае столкновения с НАТО
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
В 2021 году товарооборот РФ и Италии может превысить допандемийный уровень
Мир
Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Тарпищев поделился эмоциями от победы сборной России в Кубке Дэвиса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент федерации тенниса России и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев считает, что победа национальной команды на Кубке Дэвиса несравнима ни с чем. Своими эмоциями он поделился в понедельник, 6 декабря, ходе послематчевой пресс-конференции.

«Победа была по силе, но не по подготовке, потому что ее как таковой не было. Эта победа несравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за все то время, что старший тренер, это, наверно, самая дружная команда», — цитирует его РЕН ТВ.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса как минимум три раза.

Ранее, 5 декабря, в Мадриде сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В состав команды россиян вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021