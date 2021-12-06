Тарпищев поделился эмоциями от победы сборной России в Кубке Дэвиса

Президент федерации тенниса России и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев считает, что победа национальной команды на Кубке Дэвиса несравнима ни с чем. Своими эмоциями он поделился в понедельник, 6 декабря, ходе послематчевой пресс-конференции.

«Победа была по силе, но не по подготовке, потому что ее как таковой не было. Эта победа несравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за все то время, что старший тренер, это, наверно, самая дружная команда», — цитирует его РЕН ТВ.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Тарпищев стал пятым капитаном, выигрывавшим Кубок Дэвиса как минимум три раза.

Ранее, 5 декабря, в Мадриде сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В состав команды россиян вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.