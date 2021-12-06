Врачи назвали опасные последствия COVID-19 для человеческой психики

Одними из самых опасных осложнений после перенесенного COVID-19 являются психологические расстройства: провалы в памяти, панические атаки, депрессии, вспышки немотивированной агрессии. Об этом в воскресенье, 5 декабря, РЕН ТВ сообщили опрошенные эксперты.

«Появляется несвойственная ранее раздражительность, вспыльчивость. Вроде бы человек был спокойным и так далее, и вот он становится раздражительным, и сам он это замечает», — отметил психиатр, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Диапазон постковидных расстройств довольно широк, вплоть до развития острых и затяжных психозов.

По словам врача-психиатора, члена Ассоциации Европейских психиатров Ольги Бухановской, у перенесших коронавирусную инфекцию пациентов развивались шизофренические психозы, возникали биполярные аффективные расстройства. Всё начиналось с мании, а потом переходило в депрессию.

Специалисты объясняют такие последствия заболевания длительным кислородным голоданием клеток, в том числе нервных, что особенно опасно для головного мозга.

«Гипоксия имеет последствия не только для самого нейрона, но и, скорее всего, для его функций. Потому что длительное существование низкой сатурации меняет активность нейронов, даже если они сохраняют свою структурную целостность», — пояснил заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой Александр Чомский.

Как подчеркивают эксперты Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦН), больше половины пациентов, которые перенесли ковид, теперь имеют минимум одно психическое расстройство. Миллионы людей на планете пережили сильнейший стресс, как психологический, так и физический. При этом многие люди даже не знают или не хотят признаться себе, что им нужна медицинская помощь.

«Как быть человеку, который переболел и ему кажется, что всё нормально? Стоит ему идти как-то провериться? Обязательно. 80% пациентов, выписанных из ковидных отделений, обязательно должны быть вовлечены в медицинскую реабилитацию», — подчеркнула заведующая отделением нейрореабилитации ФГБУ «ФЦН» Галина Иванова.

По мнению Кекелидзе, тревожным сигналом и поводом для обследования должны послужить начавшиеся после перенесенного заболевания проблемы с памятью.

«Когда люди переболели ковидом, большинство из них говорят, что у них всё в порядке. А когда они вливаются в обычную жизнь, они обнаруживают определенные расстройства. Например, забывают названия каких-то предметов, или какие действия они должны производить», — объяснил он.

Как отметила завотделением нейрореабилитации ФЦН, четыре основные проблемы переболевших ковидом — слабость, нарушение обмена веществ, деградация легких и, самое сложное, приобретенные психологические расстройства.

«Тревога, депрессия. Плюс еще у многих пациентов описывают панические атаки. Предположим, мы с вами разговариваем, и вдруг вы не понимаете, как вы сюда попали и как вы отсюда выберетесь, и есть ли вообще способ отсюда выбраться?» — объяснила Иванова состояние пациентов.

Однако врачи обращают внимание на то, что большинство постковидных изменений обратимы, главное — как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Ранее, 27 ноября, главврач психиатрической больницы имени Алексеева («Кащенко»), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил, что число случаев тревожно-депрессивных расстройств увеличилось за время распространения коронавируса, однако люди не стали чаще обращаться к врачам. Страх есть не только перед болезнью и вакцинацией, но и перед психиатрией, отметил он. Костюк пояснил, что тревожность возникала из-за домашнего режима, дистанционной работы, болезни близких, ожидания вакцин.