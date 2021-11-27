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Главврач «Кащенко» заявил о росте депрессивных расстройств из-за COVID-19

Главврач «Кащенко»: из-за пандемии коронавируса произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств
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Число случаев тревожно-депрессивных расстройств увеличилось за время распространения коронавируса, однако люди не стали чаще обращаться к врачам — страх есть не только перед болезнью и вакцинацией, но и перед психиатрией. Об этом в субботу, 27 ноября, рассказал главврач психиатрической больницы имени Алексеева («Кащенко»), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк.

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«Весной, в начале эпидемии, был резкий скачок продаж антидепрессантов, причем по всей России. Только в Москве разыгралась эпидемия, было перенапряжение медицинской службы, скорой помощи, открывались ковидные стационары. А рост продаж был по всей стране. Также в первую волну был и рост продаж крепких алкогольных напитков», — рассказал Костюк.

Костюк отметил, что тревожность возникала из-за домашнего режима, дистанционной работы, болезни близких, ожидания вакцин. Как считает врач, люди ждали окончания коронавируса, а наступала новая волна болезни, поэтому тревожные расстройства начали переходить в тревожно-депрессивные.

«Больше всего обращений с тревожно-депрессивными расстройствами мы фиксировали с весны по конец лета этого года. Сейчас ситуация выровнялась. Когда я говорю, что люди не обращаются, то это связано с тем, что традиционно местом оказания психиатрической помощи является психиатрическая больница либо психоневрологический диспансер», — заявил Костюк в разговоре с РБК.

Главный внештатный психиатр Москвы отметил, что в столице работают консультативные центры психиатрического здоровья. Туда можно обратиться с бессонницей и тревогой, не боясь попасть на учет. При этом врач отметил, что даже в психиатрических больницах и диспансерах не ведут особой документации, а оформляют такие же бумаги, как в обычных поликлиниках.

Ранее, 29 октября, врач-психиатр Андрей Назаров рассказал, что плохое настроение и хроническая усталость после перенесенного коронавируса связаны с астеническим синдромом. По словам врача, это состояние в основном длится около месяца, но заканчивается благополучно.

Назаров также отметил, что усталость часто ощущается не только физически, но и психически. На фоне размышлений о том, не больны ли они чем-то опасным, у людей бывают обострения, которые порой могут привести к депрессии. В подобных случаях стоит обратиться к специалистам — терапевту и психологу.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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