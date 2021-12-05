Российские лыжницы одержали победу на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира. В составе команды бежали: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Вторыми стали шведки, третье место заняли спортсменки из Норвегии, сообщает телеканал «Известия». Соревнования проходили в Лиллехаммере.

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