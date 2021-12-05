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В Госдуме назвали важной победу российских лыжниц на этапе Кубка мира

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил 5 декабря, что победа женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере является очень важной.

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«Поздравляю наших девчонок! Очень важная победа. Эстафета — королева лыжного спорта. Это очень важно для командного духа в команде. Считаю, что эта важная победа для всей нашей зимней олимпийской команды. Перед Олимпиадой получить мощную эмоциональную поддержку тоже дорогого стоит. Наших соперников будет потряхивать после такого успеха. Это очень важный психологический момент», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

В свою очередь бывший старший тренер женской сборной по лыжным гонкам Данил Акимов в беседе со «Спорт-Экспресс» назвал победу россиянок неожиданной. Однако, по его словам, «приятно, что новая команда, новые люди достигли такого успеха».

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира ранее в воскресенье. Спортсменки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Второе место — у команды Швеции, третьими пришли норвежки.

Ранее в воскресенье сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на домашнем этапе Кубка мира. Второе место заняла российская команда.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.

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