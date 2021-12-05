Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова 5 декабря выиграли эстафету 4x5 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Российские спортсменки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Второй пришла команда Швеции, на третьем месте — команда Норвегии.

Вторая российская команда в составе Яны Кирпиченко, Анастасии Фалеевой, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой пришла восьмой.

Ранее в этот день сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на домашнем этапе Кубка мира, сообщает «Спорт-Экспресс». Второе место заняла вторая российская команда, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

3 декабря шведская лыжница Майа Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира. В финале она пробежала дистанцию за 3 минуты 14,07 секунды. Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли из борьбы за медали еще на стадии 1/4 финала.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в Швейцарии.