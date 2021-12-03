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Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

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Шведская лыжница Майа Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале она пробежала дистанцию за 3 минуты 14,07 секунды. Вслед за ней финишировала американка Джессика Диггинс, уступив лидеру 0,35 секунды. Замкнула тройку призеров норвежская спортсменка Тириль Венг, отстав от Дальквист на 0,86 секунды.

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Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли из борьбы за медали еще на стадии 1/4 финала.

Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова и вовсе не смогли преодолеть квалификацию.

Ранее 3 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира, проходившем в Лиллехаммере.

Клебо в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 52,48 секунды. Второе место занял еще один норвежский спортсмен — Томас Ларсен (+0,58 секунды), замкнул тройку лидеров француз Ришар Жюв (+0,78).

В субботу, 4 декабря, в Лиллехаммере состоятся гонки свободным стилем у женщин (на дистанции 10 км) и мужчин (15 км). На 5 декабря запланированы мужская и женская эстафеты.

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