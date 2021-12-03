Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Шведская лыжница Майа Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале она пробежала дистанцию за 3 минуты 14,07 секунды. Вслед за ней финишировала американка Джессика Диггинс, уступив лидеру 0,35 секунды. Замкнула тройку призеров норвежская спортсменка Тириль Венг, отстав от Дальквист на 0,86 секунды.

Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина вышли из борьбы за медали еще на стадии 1/4 финала.

Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова и вовсе не смогли преодолеть квалификацию.

Ранее 3 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира, проходившем в Лиллехаммере.

Клебо в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 52,48 секунды. Второе место занял еще один норвежский спортсмен — Томас Ларсен (+0,58 секунды), замкнул тройку лидеров француз Ришар Жюв (+0,78).

В субботу, 4 декабря, в Лиллехаммере состоятся гонки свободным стилем у женщин (на дистанции 10 км) и мужчин (15 км). На 5 декабря запланированы мужская и женская эстафеты.