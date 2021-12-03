Клебо победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на втором этапе Кубка мира, проходившем в Лиллехаммере. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клебо в финале преодолел дистанцию за 2 минуты 52,48 секунды. Второе место занял еще один норвежский спортсмен — Томас Ларсен (+0,58 секунды), замкнул тройку лидеров француз Ришар Жюв (+0,78).

Российский лыжник Александр Большунов не смог пробиться в финал. В полуфинале он занял третье место — на финише ему помешал финн Лаури Вуоринен. За свой маневр финский спортсмен получил лишь предупреждение.

Другие российские лыжники: Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых завершили борьбу за победу еще на стадии четвертьфинала.

14 ноября чемпион мира по лыжным гонкам Большунов приступил к тренировкам после операции. По словам спортсмена, врачи постоянно следят за его здоровьем. Спортсмен в середине октября перенес операцию на верхней челюсти после неправильно запломбированного нервного канала зуба. Лыжник был вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме.