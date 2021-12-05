Опубликовано видео с места обнаружения тел убитых на Кипре россиянок

Корреспонденту «Известий» удалось заснять место обнаружения тел погибших россиянок на Кипре.

5 декабря тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. Сообщалось, что подозреваемого в убийстве женщин 32-летнего уроженца Сирии задержали десять дней назад. Во время допроса он признался в преступлении и сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где работал строителем.

43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр как туристки — одна в начале лета, другая около полутора месяцев назад. В середине ноября обе женщины пропали.

Как заявил представитель российского посольства в Республике Кипр Сергей Лагутенко, были задержаны трое мужчин, один из которых признался в убийстве. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.