Ротару накричала на работника на концерте и попала на видео

Народная артистка СССР София Ротару окрикнула технического работника, который на концерте «Песня года», прошедшем 4 декабря в московском «Мегаспорте», вышел на сцену в «пересменке» между номерами. Видео инцидента 5 декабря опубликовала «КП».

«Куда вышел?! Куда?!» — прокричала она, увидев парня рядом с музыкантами и танцорами, после чего провинившийся работник стремительно исчез со сцены.

Сразу несколько камер записывали телеверсию шоу, которую телезрители увидят в первые дни января 2022 года.

Ранее, 17 июля 2019 года, Ротару оттолкнула одного из поклонников во время выступления на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Отмечалось, что он хотел лизнуть ее лицо. Позже выяснилось, что этого поклонника певица знает давно — он часто ходит на ее выступления.