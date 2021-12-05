Выставка о деятельности Константина Головкина откроется в Самаре

В Мраморном зале Самарского областного художественного музея 10 декабря начинает работу выставка, посвященная Константину Головкину (1871–1925).

Экспозиция состоит из нескольких разделов: Головкин как организатор художественного кружка в Самаре и устроитель выставок самарских художников; Головкин — основатель самарской пейзажной школы; Головкин как музейный строитель — основатель коллекции Самарского художественного музея; Головкин как автор проекта знаменитой «Дачи со слонами», сообщает НИА «Самара».

На выставке представлены живопись и графика художника 1880–1910-х гг. Центральное место занимают полотна «Последний снег. Осокори» (1895), «Переправа в Жигулях» (1901) и «Зимнее солнце» (1906).